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Новости 18:38

Беглов от имени петербуржцев поблагодарил Путина за помощь в транспортной сфере

фото ЗакС политика Беглов от имени петербуржцев поблагодарил Путина за помощь в транспортной сфере

Губернатор Александр Беглов в своем очередном обращении в эфире "Радио России" напрямую поблагодарил президента Владимира Путина от имени жителей города. По его мнению, петербуржцы испытывают признательность главе государства за поддержку транспортной сферы.

"Хотел бы от имени петербуржцев сказать слова благодарности нашему президенту. Таких масштабных планов и таких масштабных инвестиций не было никогда", — заявил Беглов в своем выступлении 30 октября.

По словам градоначальника, существующие вложения "гораздо больше, чем затраты на КАД и ЗСД", а суммарно бюджетные и внебюджетные инвестиции в транспортную систему Петербурга и Ленобласти превысили полтора триллиона рублей.

На этом славословия Беглова в адрес Путина не завершились. "Мы видим, как меняют город к лучшему национальные проекты, инициированные президентом", — заявил он далее. Позже, повествуя о проведенной инспекции работ в консерватории, губернатор объявил, что вмешательство президента "в корне изменило" неблагоприятную ситуацию с реставрацией здания.

Фото: ЗАКС.Ру


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