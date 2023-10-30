Губернатор позвал петербуржцев в Москву

Петербуржцам следует отправиться в Москву для того, чтобы побывать на выставке-форуме "Россия", считает губернатор Александр Беглов. Рекламой мероприятия градоначальник занялся в ходе своего традиционного обращения к горожанам в эфире "Радио России".

"Уважаемые петербуржцы! Приглашаю вас съездить в Москву на выставку-форум "Россия". Возьмите с собой детей, внуков, родных, близких. Покажите им, в какой красивой, богатой, могучей стране мы живем, как много мы умеем и как много мы можем, когда объединяем усилия", — произнес Беглов в своей речи.

Губернатор заявил, что Петербург представит на выставке "самые важные свои достижения за последние годы". В их числе Беглов упомянул кластер "Остров фортов", стадионы "Газпром Арена" и "СКА Арена" и Западный скоростной диаметр, а заодно поделился намерениями представить достижения Северной столицы в промышленности, науке, дизайне и других отраслях.

Также в своей речи Беглов несколько раз в позитивном ключе упоминал президента Владимира Путина, а в разговоре о транспортной сфере и вовсе выразил ему благодарность от имени жителей Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру