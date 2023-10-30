Поляков сообщил о планах открыть на Думской пространство для семейного отдыха

Территория близ пересечения Думской улицы и улицы Ломоносова может превратиться в общественное пространство для семейного отдыха, сообщил 30 октября вице-губернатор Кирилл Поляков. Вопросу обустройства квартала посвятили очередное совещание в Смольном, следует из его рассказа.

"После тщательного анализа предложений в качестве основного варианта выбрали обустройство зоны отдыха в квартале. Комфортное и удобное общественное пространство для семейного отдыха", — написал Поляков в своем Telegram-канале по итогам совещания.

Вице-губернатор отдельно уточнил, что "оптимальным решением" для выполнения задуманного станет создание пешеходной зоны на указанной территории. Также он отметил важность того, чтобы у планируемого пространства было "соответствующее наполнение". Ради этого следует продолжать работу с арендаторами и собственниками для улучшения имиджа квартала, считает он.

В свою очередь, участвовавшая в совещании глава Центрального района Елена Федорова рассказала о готовности бизнеса профинансировать разработку проекта. "Мы уже видим положительный отклик предпринимателей, которые не только поддержали идею, но и готовы профинансировать разработку проектных решений и документации", — поведала она в посте, опубликованном в личном канале в Telegram. При этом чиновница пообещала учитывать поступившие пожелания жителей.

Месяцем ранее глава комитета по культуре Петербурга Федор Болтин заявил о возможности открытия на Думской улице кластера музыкальной культуры.

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова