На Думской откроется музыкальный кластер в 2025-2026 годах

В 2025-2026 годах в Петербурге на Думской улице может появиться кластер музыкальной культуры, об этом сообщил глава комитета по культуре Петербурга Федор Болтин на пресс-конференции "Интерфакса" 26 сентября.

"Мы планируем в конце следующего года провести первые большие концертные программы, и в 2025-2026 году окончательно завершить весь комплекс ремонтно-реставрационных работ", – сказал Болтин.

По его мнению, Думская улица после таких изменений приобретет новое звучание.

Дарья Погорецкая, директор Центра музыкальной культуры "Чайковский", сказала, что открытие Александровского зала на Думской будет не раньше 2024 года. Однако в октябре 2022 года сообщалось об открытии в конце 2023 года.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга