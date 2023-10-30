Дуров пообещал блокировать в Telegram каналы с призывами к насилию

Telegram намерен блокировать каналы, распространяющие призывы к насилию, заявил 30 октября основатель мессенджера Павел Дуров. В качестве примера он привел канал "Утро Дагестан", ставший известным после выступлений жителей Северного Кавказа в последние дни.

"Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира", — гласит пост Дурова, опубликованный в принадлежащем ему сервисе.

К тексту предприниматель приложил скриншот поста антисемитского содержания, опубликованный в канале "Утро Дагестан". Текст на другой картинке гласит: "Преследование людей по национальному или религиозному признаку недопустимо".

Накануне вечером толпа жителей Махачкалы пришла к местному аэропорту и парализовала его работу из-за сообщений о том, что там был должен приземлиться борт из Израиля. Утром в МВД сообщили о задержании приблизительно 60 человек. В Кремле заявили, что произошедшее во многом стало результатом вмешательства извне.

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