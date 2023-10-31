Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки похоронщиков из Ленобласти

Следственное управление СК по Ленинградской области организовало проверку местных похоронных организаций по статье о самоуправстве (ст. 330 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства. Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ее результатах.

"В СМИ сообщается, что в Ленинградской области на местных кладбищах организации, оказывающие ритуальные услуги, устанавливают свою ценовую политику. Жалобы в уполномоченные структуры результатов не дают", — рассказали в СК.

Бастрыкин поручил главе СУ Следкома по региону Сергею Сазину представить доклад о выясненных во время доследственной проверки обстоятельствах и принятом по ее итогам процессуальном решении. Ход исполнения требования контролируется в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за состояния пешеходного перехода между Мурино и северо-восточной частью Калининского района Петербурга.

Фото: пресс-служба СК