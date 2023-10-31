В Петербурге прокуратура потребовала завершить ремонт дома на Казанской улице

Прокуратура Адмиралтейского района потребовала исправить нарушения, сделанные в ходе капитального ремонта дома № 42 лит. А по Казанской улице. Недочеты были выявлены в ходе проверки, проведенной совместно со специалистами Государственной жилищной инспекции Петербурга.

В 2021 году Фонд — региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах и ООО "Стилес" заключили договор на выполнение работ по ремонту кровли и системы электроснабжения в здании.

"Работы подрядной организацией выполнены и оплачены заказчиком", — отметили в прокуратуре.

Проверка показала, что работы были сделаны некачественно и не полностью. Среди прочего, подрядчик не заменил часть элементов стропильной системы, не обеспечил герметичность кровли и допустил нарушения при прокладке кабелей, перечислили в надзорном ведомстве.

Прокурор района внес представление в адрес руководства фонда и компании с требованием устранить выявленные нарушения. Результаты рассмотрения документов и выполнения требований находятся на контроле ведомства.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"