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Муниципал 11:31

Глава МО "Гавань" проведет прием жителей по теме платной парковки

фото ЗакС политика Глава МО "Гавань" проведет прием жителей по теме платной парковки

По "многочисленным просьбам" глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина проведет общий прием для жителей муниципалитета. Встреча будет посвящена обсуждению проблем, связанных с введением системы платной парковки в округе. Собрание пройдет в помещении муниципалитета вечером 2 ноября. 

"Обсудим вопросы эффективности платной парковки на Васильевском острове и судебную перспективу, обменяемся впечатлениями о первых днях ПП, поделимся опытом, решим, что предпринять в сложившейся ситуации. Заодно, поймем, а, может, все довольны кроме двух с половиной землекопов", - приводят слова Вавилиной в Telegram-канале "Парковка в Василеостровском районе". 

Представители Смольного на встрече присутствовать не будут. В ответе комитета по транспорту на приглашение Вавилиной чиновники заявили, что уже проводили встречи с жителями Васильевского острова. В районной администрации на обращение муниципалитета не ответили. 

Ранее совет МО "Гавань" выступил против введения зоны платной парковки. Муниципалы отправили обращение губернатору Александру Беглову с просьбой исключить округ из программы. Платная парковка начнет действовать в Василеостровском районе с 1 ноября. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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