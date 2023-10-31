Глава МО "Гавань" проведет прием жителей по теме платной парковки

По "многочисленным просьбам" глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина проведет общий прием для жителей муниципалитета. Встреча будет посвящена обсуждению проблем, связанных с введением системы платной парковки в округе. Собрание пройдет в помещении муниципалитета вечером 2 ноября.

"Обсудим вопросы эффективности платной парковки на Васильевском острове и судебную перспективу, обменяемся впечатлениями о первых днях ПП, поделимся опытом, решим, что предпринять в сложившейся ситуации. Заодно, поймем, а, может, все довольны кроме двух с половиной землекопов", - приводят слова Вавилиной в Telegram-канале "Парковка в Василеостровском районе".

Представители Смольного на встрече присутствовать не будут. В ответе комитета по транспорту на приглашение Вавилиной чиновники заявили, что уже проводили встречи с жителями Васильевского острова. В районной администрации на обращение муниципалитета не ответили.

Ранее совет МО "Гавань" выступил против введения зоны платной парковки. Муниципалы отправили обращение губернатору Александру Беглову с просьбой исключить округ из программы. Платная парковка начнет действовать в Василеостровском районе с 1 ноября.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру