Беглов поблагодарил Путина от имени депутатов и горожан

Губернатор Александр Беглов на заседании парламента 31 октября от лица горожан и депутатов ЗакСа поблагодарил президента Владимира Путина, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Беглов заявил, что глава государства хорошо знает нужды и особенности города.

- Владимир Владимирович как петербуржец хорошо знает особенности нашего города. Все его поручения всегда выверены и оказывают существенное влияние на ключевые направления развития Петербурга. Я бы хотел от лица жителей и вас, уважаемые депутаты, поблагодарить нашего президента. Огромное ему за это спасибо, - заявил Беглов.

После выступления в зале раздались аплодисменты.

Напомним, накануне Беглов благодарил президента от имени петербуржцев за помощь в транспортной сфере. Выступления губернатора практически не проходят без упоминания Путина. В прошлый раз, выступая в ЗакСе с отчетом о своей деятельности, Беглов начал речь с благодарностей президенту.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру