Смольный: Стоимость платной парковки повышать не планируется

Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков заявил, что власти не планируют повышать тариф за платную парковку. Об этом он сказал на пресс-конференции "Интерфакс" 31 октября.

- Стоимость часа парковочного времени меняться не будет, - сообщил Ваньчков.

Он уточнил, что тариф устанавливается на год. Чиновник решил прояснить этот момент из-за подготовки его ведомством постановления о повышении максимального размера платы за парковку. Увеличение этой нормы не означает увеличение реальной платы, заявил зампред комитета.

Определение максимального размера необходимо для регулирования запаркованности, отметил Ваньчков со ссылкой на методику Минтранспорта. По этой методике, увеличение тарифа возможно при занятости парковочного пространства более чем на 80%, пояснил зампред комитета. Сейчас в Петербурге достаточно мест для стоянки автомобилей, добавил чиновник.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру