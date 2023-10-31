В Петербурге отремонтировали Красный мост через Мойку

В центре Петербурга завершился ремонт Красного моста, проложенного через реку Мойку в створе Гороховой улицы, передает пресс-служба Смольного. Работы заняли чуть более полугода.

Специалисты очистили гранитные элементы, заделали трещины и сколы. Старинные перила потребовали демонтажа и восстановления в мастерских. После покраски мост снова имеет яркий вид. В ходе работ также привели в порядок исторические светильники.

Свой современный вид 33-метровая переправа приобрела более двух сотен лет назад. Ее построили по проекту шотландского инженера Вильяма Гесте.

фото: gov.spb.ru