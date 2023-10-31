Беглов о "скрытых" расходах резервного фонда: У исполнительной власти от депутатов нет секретов

Губернатор Петербурга Александр Беглов признал, что часть данных о расходовании средств из бюджета города недоступна для простых горожан. В частности, о тратах, связанных с проведением специальной военной операции и строительством в Мариуполе. Во время обсуждения проекта бюджета на 2024 "яблочник" Борис Вишневский попросил у губернатора рассказать о планируемых затратах на эти цели из резервного фонда.

Беглов заявил, что у исполнительной власти от депутатов нет никаких секретов и любой желающий парламентарий может получить доступ к информации о бюджете.

- Есть часть, она закрытая, статей бюджета. Это понятно, они связаны с обеспечением безопасности города, это прекрасно все хорошо понимают. Поэтому нужно просто оформить допуск. Оформить допуск - пожалуйста, знакомьтесь. Только ведь это накладывает определенные ограничения. <...> Хочешь ознакомиться с закрытыми статьями - оформи пропуск. Не хочешь знакомиться - не оформляй допуск. Остальное все в открытом режиме, - сказал губернатор.

Напомним, годом ранее Смольный закрыл порядка 13 млрд рублей из резервного фонда под грифом "для служебного пользования". Часть средств, как позже рассказали чиновники, была потрачена на выплаты участникам спецоперации и Мариуполь.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру