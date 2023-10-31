Суд в Петербурге оштрафовал активистку Гончарову за нарушение законодательства об иноагентах

Активистка Екатерина Гончарова получила штраф из-за отсутствия упоминания о статусе иностранного агента в публикации Telegram-канала движения "Весна"**** (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщили 31 октября в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Соответствующее решение вынес Невский районный суд.

Как рассказали в судебной пресс-службе, Роскомнадзор составил протокол на Гончарову из-за поста, выпущенного в минувшем марте. Пост был опубликован "без указания на то, что этот материал произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом либо касается деятельности такого агента".

Гончарова занимает должность координатора движения в Петербурге. В связи с этим ее сочли ответственной "за нарушение законодательства РФ, совершенного организацией".

Суд оштрафовал Гончарову на 30 тысяч рублей. Это минимально возможное взыскание по вмененной ей статье.

Сама Гончарова с марта 2022 года находится не в России.

* Движение "Весна"*** по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна"*** также внесено в единый реестр иноагентов.

Фото: ЗАКС.Ру

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.