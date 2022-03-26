Координатор "Весны" покинула Россию

Издание MR7 сообщило 26 марта об эмиграции своей сотрудницы и координатора "Весны" Екатерины Гончаровой. На такой шаг девушку толкнуло опасение уголовного преследования за свою деятельность.

В начале марта суд арестовал Гончарову на 10 суток за публикации в соцсетях о протестных акциях. Пока девушка содержалась в спецприемнике в Гатчине, полиция устроила обыск в ее квартире на глазах у родственников. Выйдя на свободу, активистка решила покинуть Россию, рассудив, что "уголовка не за горами".

В настоящий момент Гончарова находится в армянской столице Ереване, происходящее она описывает как "маленькое путешествие" и надеется вернуться в Россию. "Здравый смысл говорит — на свободе я буду полезнее, чем в тюрьме", — считает девушка и сообщает о намерении продолжать свою деятельность из-за границы.

В конце февраля Гончарова была задержана во время протестной акции у Гостиного двора. На девушке был надет жилет с надписью "Пресса", но это не помешало полиции увести журналистку в автозак.

Фото: скриншот видео Гончаровой из самолета