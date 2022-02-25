На антивоенной акции на Невском проспекте задержали журналистку MR7

Среди задержанных на петербургской акции протеста против действий России на Украине оказалась журналистка издания MR7 Екатерина Гончарова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На сотруднице СМИ был желтый жилет пресса, но это не помешало полицейским проводить ее в автобус к задержанным.

Антивоенная акция противников действий России на Украине продолжается на Невском проспекте в Петербурге уже почти два часа. По подсчетам корреспондентов ЗАКС.Ру, возле Гостиного двора собралось более 500 человек. Толпа скандирует "Нет войне" и "Мы за мир". Полиция в свою очередь включила в своем автомобиле патриотическую музыку на полной громкости.







Сегодняшняя антивоенная акция на Невском проспекте началась с массовых задержаний. В автозаки в самом начале встречи попали около 60 человек.

Накануне, 24 февраля, аналогичная акция собрала более двух тысяч участников. По данным правозащитников, более 400 человек были задержаны. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев, фото Константина Ленькова