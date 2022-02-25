ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:59

На антивоенной акции на Невском проспекте задержали журналистку MR7

фото ЗакС политика На антивоенной акции на Невском проспекте задержали журналистку MR7

Среди задержанных на петербургской акции протеста против действий России на Украине оказалась журналистка издания MR7 Екатерина Гончарова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На сотруднице СМИ был желтый жилет пресса, но это не помешало полицейским проводить ее в автобус к задержанным.  

Антивоенная акция противников действий России на Украине продолжается на Невском проспекте в Петербурге уже почти два часа. По подсчетам корреспондентов ЗАКС.Ру, возле Гостиного двора собралось более 500 человек. Толпа скандирует "Нет войне" и "Мы за мир". Полиция в свою очередь включила в своем автомобиле патриотическую музыку на полной громкости. 

Сегодняшняя антивоенная акция на Невском проспекте началась с массовых задержаний. В автозаки в самом начале встречи попали около 60 человек

Накануне, 24 февраля, аналогичная акция собрала более двух тысяч участников. По данным правозащитников, более 400 человек были задержаны. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру


Сергей Еремеев, фото Константина Ленькова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама