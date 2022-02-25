На углу улицы Думской и Невского проспекта задержали около 60 человек

Рядом с Гостиным двором в Петербурге вечером 25 февраля Росгвардия и полиция снова массово отправляют в автозаки граждан, вышедших на антивоенную акцию, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

После 19:00 возле станции метро "Гостиный двор" начали собираться люди. По подсчетам корреспондента ЗАКС.Ру, всего пришло около двух сотен человек. Никаких плакатов при них не было, лозунгов присутствующие не скандировали. Некоторые из них рассказали корреспонденту ЗАКС.Ру, что они выступают против войны. Колонна людей вскоре двинулась от Гостиного двора в сторону Дворцовой площади, но возле Думской башни их настигли сотрудники правоохранительных органов. Около 60 человек силовики погрузили в автозаки, еще нескольких молодых людей полиция окружила, вероятно, в ожидании прибытия нового автобуса для задержанных.













За полчаса до этого возле Гостиного двора полицейские провели концерт в поддержку действий России на Украине.

Напомним, вчера вечером на Невском проспекте тоже проходили массовые задержания участников антивоенной акции. По данным правозащитников, в автозаки попали более 400 человек. Как проходила антивоенная акция в Петербурге 24 февраля - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков