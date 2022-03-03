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Новости 14:02

Суд в Петербурге арестовал журналистку MR7 и активистку Екатерину Гончарову на 10 суток

фото ЗакС политика Суд в Петербурге арестовал журналистку MR7 и активистку Екатерину Гончарову на 10 суток

Невский районный суд Петербурга постановил отправить на десять суток в спецприемник координатора движения "Весна" и журналистку издания MR7 Екатерину Гончарову из-за публикаций в аккаунтах в Instagram и Telegram, посвященных несанкционированным антивоенным протестам. Как сообщает редакция самого издания, на заседание суда не пустили адвоката журналистки.

Ранее в социальных сетях "Весны" опубликовали призывы выйти на антивоенные акции. Суды арестовали других координаторов движения: Богдан Литвин получил 25 суток ареста, а Евгений Затеев - 9 суток.

Ранее дело, возбужденное в связи с задержанием Гончаровой на одной из антивоенных акций, суд прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения. В этот раз активистку задержали при выходе из дома.

Напомним, что петербуржцы протестуют против спецоперации на Украине в центре города каждый вечер начиная с 24 февраля, когда туда были введены российские войска. Характерно, что журналистам запрещают называть происходящее войной.


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