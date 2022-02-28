Активиста "Весны" Затеева арестовали за организацию антивоенного митинга

Куйбышевский районный суд Петербурга 28 февраля назначил 9 суток ареста активисту движения "Весна" Евгению Затееву. Ему вменили организацию антивоенного митинга 27 февраля без подачи уведомления (ч.2 ст. 20.2 КоАП).

Свидетелем стороны обвинения выступила Наталья Заостровцева. Она приобрела известность перед сентябрьскими выборами, когда в СМИ распространили ролик, на котором она якобы ведет тренинг для наблюдателей по подготовке провокаций.

По словам Затеева, в суде Заостровцева заявила, что видела активиста на митинге у Гостиного двора 26 февраля. Он утверждает, что был на работе и не ходил на митинг в тот день. Это подтверждает другой свидетель — коллега Затеева, находившийся рядом.

- Она видела что я опубликовал призывы на митинг, а потом видела меня на Гостином дворе 26 числа. Я был на работе. Есть доказательства, - сказал ЗАКС.Ру Затеев.

Свидетель Заостровцева в суде заявила, что пост в сообществе "Весны" в социальной сети "ВКонтакте" делал именно он, однако никаких доказательств этому не представили. Затеев уточнил, что у него нет доступа к аккаунтам движения. Он добавил, что лично страницей "ВКонтакте" не пользуется.

Сотрудники полиции задержали Затеева на работе 27 февраля.

В середине сентября 2021 года, незадолго до выборов провластные СМИ начали распространять видеоролик с тренинга, на котором якобы готовили провокации на участках. Спикерами якобы "выступали" представители независимых наблюдателей. Издания представляли Заостровцеву как помощницу главы петербургского штаба Навального* Ирины Фатьяновой, которая выдвигалась в депутаты ЗакСа. Тогда самовыдвиженка опровергла факт сотрудничества с Заостровцевой, добавив, что та никогда не работала в штабе.

Накануне в Петербурге на 25 суток арестовали координатора "Весны" Богдана Литвина за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Якобы он опубликовал на странице "Весны" призыв выйти на антивоенный митинг 25 февраля. Сам Литвин утверждает, что ничего не публиковал.

Напомним, с начала "специальной военной операции" российских войск на территории Украины в крупных городах России ежедневно проходят антивоенные митинги. В Петербурге активисты собирались возле станции метро "Гостиный двор". Последняя акция 27 февраля стала самой массовой. Колонна протестующих прошла по центру города. По информации правозащитников, полиция задержала более тысячи человек.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Константин Леньков