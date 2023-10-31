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Жители Василеостровского района оформили более 8 тысяч парковочных разрешений

фото ЗакС политика Жители Василеостровского района оформили более 8 тысяч парковочных разрешений

Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков сообщил, что уже оформлено более 8 тысяч парковочных разрешений для жителей Василеостровского района. Об этом он сказал во время пресс-конференции "Интерфакса" 31 октября.

По словам чиновника, часть разрешений ещё находится в работе. На оформления документа уходит 10-20 дней - нарушений по срокам не было, добавил Ваньчков. Он рассказал, что для оформления разрешения стоит обращаться в МФЦ или на портал "Госуслуги". 

Ваньчков также рассказал, что власти города проводили встречи с местными жителями. После этого схему изменили: на части улиц полный запрет парковки сменили на дневной и организовали дополнительные места для инвалидов, заявил чиновник. 

Напомним, платные парковки начнут действовать в Василеостровском районе с 1 ноября. На следующий день глава местного муниципалитета "Гавань" Нэлли Вавилина планирует провести прием жителей по проблемам из-за введения платной парковки.

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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