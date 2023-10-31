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Новости 16:17

Сломавший руку петербургской оперативнице экс-сотрудник ГИБДД получил срок

фото ЗакС политика Сломавший руку петербургской оперативнице экс-сотрудник ГИБДД получил срок

В Твери завершился суд над бывшим сотрудником ГИБДД Александром Колесниковым, проходившим по так называемому делу о сломанной руке петербургской оперативницы.

Бывшего госслужащего признали виновным в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК) и отправили в колонию общего режима на четыре года, о чем сообщает медиапроект "Mash на Мойке" со ссылкой на адвоката фигуранта.

Инцидент, положивший начало преследованию Колесникова, случился в феврале прошлого года. Между ним, другим дорожным инспектором и оперативницей Аленой Юдиной возник конфликт из-за мест на парковке в Василеостровском районе. Колесников применил к Юдиной грубую силу, что привело к оскольчатому перелому руки со смещением, оцененному как тяжкий вред здоровью.

Фото: ЗАКС.Ру


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