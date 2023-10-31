В Петербурге премируют отличившихся силовиков

В общей сложности полтысячи силовиков в Петербурге представлены к получению денежных премий от городского правительства, рассказали в администрации губернатора 31 октября. Постановление о предоставлении выплат в 2023 году подписал градоначальник Александр Беглов.

Премии предназначаются сотрудникам полиции, Росгвардии, Управления МВД на транспорте и Службы охраны ФСО по Северо-Западному федеральному округу, имеющим "выдающиеся заслуги" в обеспечении правопорядка в Петербурге.

"В 2023 году к присуждению премии в размере 25 тысяч рублей каждая представлены 500 сотрудников и работников", — уточнили в Смольном.

Сама премия присуждается ежегодно с 2011 года.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Выборгскому району Ленобласти Владимира Катановича.

Фото: ЗАКС.Ру