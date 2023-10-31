Математику Мифтахову продлили арест до февраля

Суд в Кирове продлил срок содержания под стражей аспиранту МГУ Азату Мифтахову, которому инкриминируют оправдание терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК), пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

Под арестом математика будут держать по меньшей мере до 6 февраля. Его защита собирается обжаловать судебное постановление.

Отметим, что это уже второе уголовное дело против Мифтахова. Фактически, на свободу он в нынешнем году и не выходил: в день истечения срока по делу о хулиганстве его задержали снова у ворот колонии. На сей раз молодого ученого преследуют из-за якобы одобрительных высказываний о теракте 2018 года в Архангельске. Реплики, согласно материалам дела, были совершены в компании других заключенных во время отбытия срока.

Предыдущий приговор Мифтахову был связан с нападением на столичный офис "Единой России", в котором его признали виновным. В августе математика внесли в перечень экстремистов и террористов.

Фото: ЗАКС.Ру