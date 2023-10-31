Рост ВВП приблизился к трем процентам к концу сентября

Рост ВВП в России по итогам девяти месяцев 2023 года составил 2,8 %, согласно предварительным оценкам Минэкономразвития. При этом в отдельно взятом сентябре этот показатель достиг 5 % в годовом выражении, сообщил 31 октября премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

"По результатам девяти месяцев увеличение валового внутреннего продукта составило 2,8 %. Это предварительная оценка Минэкономразвития. Если брать отдельно сентябрь, то показатель был почти вдвое выше — более 5 % в годовом выражении", — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

В целом, по утверждению главы кабмина, российская экономика завершила адаптацию к "внешним вызовам". Он отметил, что по итогам года следует ожидать ее роста.

В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников предрекал рост ВВП по итогам 2023 года на уровне 2,8 %. Согласно его оценкам, в следующем году этот показатель должен был бы составить 2,3 процентных пункта.

Фото: Kremlin.ru