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Новости 18:46

Еще один замглавы Минцифры лишился работы

фото ЗакС политика Еще один замглавы Минцифры лишился работы

Минцифры 31 октября объявило об освобождении от должности замглавы ведомства Дмитрия Огуряева. Место 47-летнего чиновника, до 2020 года работавшего топ-менеджером Сбербанка, занял многолетний сотрудник министерства Сергей Цветков.

Таким образом, на сегодняшний день у главы ведомства Максута Шадаева по-прежнему имеется девять заместителей.

В сферу компетенции Цветкова войдет развитие государственных информационных систем и электронных сервисов.

В июле другого замглавы Минцифры, Максима Паршина, задержали и арестовали по делу о взятке в размере 3,5 млн рублей, после чего он был снят с должности.

Фото: ЗАКС.Ру


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