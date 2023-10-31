Ежегодные выплаты ветеранам ВОВ одобрили в правительстве Петербурга

Правительство Петербурга на заседании 31 октября обсудило проект закона об изменении Социального кодекса города. Эти корректировки подразумевают закрепление в законе ежегодных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы.

Председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова рассказала на заседании, что по 10 тысяч рублей планируется выплачивать ветеранам, инвалидам, участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и лицам, которые жили Ленинграде во время блокады. По 5 тысяч рублей будут выдавать вдовам участников ВОВ и тем, кто родился до 3 сентября 1945 года, сообщила чиновница.

Напомним, ранее в Петербурге принимался отдельный правовой акт о выплатах ветеранам ВОВ в честь Дня Победы в определенный год. Летом 2023 года губернатор Александр Беглов распорядился, чтобы такие выплаты закрепили как ежегодные.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру