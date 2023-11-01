В Дагестане арестовано 15 человек за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы

В Махачкале арестовали 15 человек за участие в массовых беспорядках в аэропорту, об этом 1 ноября пишут "РИА Новости".

На восьмерых человек были составлены административные протоколы по статье о нарушении порядка организации демонстраций и митингов (ст.20.2 КоАП РФ). Шесть из них получили наказание в виде восьми суток ареста, а двоим назначили 60 часов обязательных работ.

Во вторник, 31 октября, виновными в правонарушениях признали семерых человек по статье о мелком хулиганстве (ст.20.1 КоАП РФ). Им назначили наказание от 3 до 10 дней ареста.

Напомним, что 29 ноября толпа людей прорвалась на летное поле аэропорта Махачкалы, куда прилетел самолет из Тель-Авива. Предполагается, что протестующие искали граждан Израиля. Из-за произошедшего в Махачкале был временно закрыт аэропорт.

Фото: ЗАКС.Ру