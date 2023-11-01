Минсельхоз хочет ввести беспошлинную квоту на ввоз курятины

Чиновники из Минсельхоза обратились в Минэкономразвития и Минпромторг с предложением установить в следующем году беспошлинную квоту на ввоз курятины на уровне 160 тысяч тонн. На соответствующее письмо ссылается "Интерфакс".

В том же документе говорится о необходимости ввести временный запрет на экспорт куриного мяса и куриных яиц. Последняя мера в случае ее принятия должна вступить в силу раньше и продлиться меньше: с 1 декабря нынешнего по 31 мая следующего года.

Ранее рост цен на куриное мясо побудил чиновников напомнить бизнесу о госрегулировании. Охлажденная и замороженная курица, по данным Росстата недельной давности, с начала года в среднем подорожала на 28,47%.

фото: pixabay