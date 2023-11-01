В Архангельской области из колонии вышел отец Ивана Жданова*

Осужденный по экономическому делу 69-летний Юрий Жданов, приходящийся отцом несистемному оппозиционеру Ивану Жданову*, освободился из колонии в Вельске (Архангельская область). Согласно его рассказу в соцсетях, случилось это еще несколько дней назад. До конца свободным пенсионер себя не чувствует.

"Свободным весьма условно. Предстоит еще 3 года "намордника" — административного надзора", - пояснил он.

Юрий Жданов был осужден на три года по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и служебном подлоге (ст. 292 УК). По версии следствия, фигурант, работая на чиновничьей должности, выделил социальное жилье человеку, который в нем не нуждался.

Иван Жданов* с самого начала заявлял о преследовании своего отца как о политически мотивированном действии и как о сведении счетов лично с ним.

*Минюст внес Ивана Жданова в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес его в реестр экстремистов и террористов

фото: соцсети Юрия Жданова