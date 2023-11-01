Депутаты предложили поддерживать кинематограф проведением киноакций

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подготовили проект закона о расширении полномочий исполнительной власти в части поддержки кинематографа. Документ опубликован на сайте парламента. Авторы законопроекта - Всеволод Беликов, Любовь Менделеева (оба "Единая Россия") и Борис Зверев.

Они предложили одной из форм участия исполнительной власти в поддержке кинематографии указать проведение киноакций. Под этим подразумевается показ в кинотеатрах дошкольникам и школьникам национальных фильмов, следует из законопроекта.

В материала к документу депутаты отметили, что в Петербурге уже проходили киноакции. Например, в мае 2022 года учащимся школ показывали фильмы "Союз спасения" и "Ленинградская симфония", добавили парламентарии.

" Представляется, что опыт проведения подобных киноакций является эффективной мерой поддержки киноотрасли, поскольку привлекает внимание к национальным фильмам и оказывает прямую финансовую поддержку городским кинотеатрам. Вместе с тем, проведение киноакций является просветительским проектом, в рамках которого среди молодежи популяризируются национальные фильмы", - считают депутаты.

Напомним, в октябре Минкульт запретил показ фильма "Сказка" Александра Сокурова на международном фестивале "КАРО. Арт" в Москве. Точную причину в ведомстве не назвали.

София Саттарова / Фото: Unsplash