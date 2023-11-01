К бывшему генеральному директору "Ленфильма" Пичугину подали иск о банкротстве

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск о банкротстве в отношении бывшего генерального директора "Ленфильма" и совладельца ТРЦ "Великан Парк" Эдуарда Пичугина, об этом 1 ноября пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Заявителем выступает ООО "Перовский Арт Лофт". Компания требует взыскать с Пичугина 682,4 млн рублей.

Напомним, что это не первый иск в отношении Пичугина. В июле суд отклонил иск к нему от "Ленфильма". Киностудия требовала взыскать с бывшего гендиректора 14 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру