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Новости 14:41

К бывшему генеральному директору "Ленфильма" Пичугину подали иск о банкротстве

фото ЗакС политика К бывшему генеральному директору "Ленфильма" Пичугину подали иск о банкротстве

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск о банкротстве в отношении бывшего генерального директора "Ленфильма" и совладельца ТРЦ "Великан Парк" Эдуарда Пичугина, об этом 1 ноября пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Заявителем выступает ООО "Перовский Арт Лофт". Компания требует взыскать с Пичугина 682,4 млн рублей. 

Напомним, что это не первый иск в отношении Пичугина. В июле суд отклонил иск к нему от "Ленфильма". Киностудия требовала взыскать с бывшего гендиректора 14 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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