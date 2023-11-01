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Новости 15:21

В Смольном прокомментировали ситуацию с пробками в Петроградском районе

фото ЗакС политика В Смольном прокомментировали ситуацию с пробками в Петроградском районе

Депутат петербургского парламента Марина Шишкина получила ответ от вице-губернатора Кирилла Полякова на ее письмо, связанное с транспортным коллапсом на Петроградской стороне. Парламентарий интересовалась принимаемыми мерами в связи с длительными дорожными работами и, как следствие, увеличившимися пробками.

Чиновники не считают нужным увеличить пропускную способность дорог на углу Каменностровского проспекта и улицы Профессора Попова, поскольку ремонт не сократил число действующих полос. При этом в аппарате Полякова признали, "что работы производятся с выходом на проезжую часть не более 1,5 м". Они будут вестись еще год.

Результатом дорожного ремонта в октябре 2024-го должна будет стать пешеходная галерея, которая протянется вдоль реки Карповки до Иоанновского переулка.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Поляков Кирилл Валентинович
Шишкина Марина Анатольевна 




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