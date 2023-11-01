КСП нашла у комитета по образованию 25 нарушений бюджетно-финансового законодательства

Контрольно-счетная палата Петербурга опубликовала отчет о проверке комитета по образованию города за 2021-2022 годы и истекший период 2023 года. Всего КСП обнаружила 25 нарушений бюджетно-финансового законодательства.

В палате сообщили, что выявили недостатки при формировании и исполнении бюджета. В частности, комитет по образованию завысил фонды оплаты труда, надбавок и доплат, заявили в КСП.

Там же добавили, что комитет плохо справлялся с контролем подведомственных ему учреждений. Среди их нарушений предоставление госимущества в аренду без договора, завышение начальной максимальной цены контракта и другие факты. Помимо этого, в КСП сообщили, что у подведомственных комитету учреждений на лицевых счетах остаются деньги от выданных субсидий:

"Это может свидетельствовать о систематическом завышении потребности средств бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения учреждением государственного задания", - предположили в КСП.

В палате сообщили, что рекомендовали комитету усилить контроль за подведомственными учреждениями. А отчет о результатах проверки контрольный орган отправил в прокуратуру.

Напомним, ранее в КСР сообщили об итогах проверки муниципального образования № 72. Глава округа Павел Швец не согласился с некоторыми якобы выявленными нарушениями.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру