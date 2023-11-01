Ресторан Ivory Garden в Петербурге закрыли на 3 месяца после 11 случаев отравления

Смольнинский районный суд Петербурга закрыл на 90 дней ресторан Ivory Garden по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАп РФ), об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе петербургского Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в Петербурге выявили 11 случаев отравления после посещения ресторана Ivory Garden на 8-й Советской улице. У восьмерых петербуржцев обнаружили сальмонеллу.

После проведения санитарно-эпидемиологического расследования сотрудниками Роспотребнадзора ведомство направило материалы дела в суд.

Фото: ЗАКС.Ру