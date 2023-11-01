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Новости 16:13

В Петербурге заварили двери клиники, где делали приведшую к смерти операцию

фото ЗакС политика В Петербурге заварили двери клиники, где делали приведшую к смерти операцию

В здании клиники "Абриелль" на Васильевском острове (Средний проспект, 85) заварили все входы и выходы, о чем пишет "Фонтанка". Учреждение стало часто упоминаться в СМИ в начале осени после того, как в результате неудачно проведенной операции скончалась его пациентка. По факту происшествия возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК).

Изданию известно, что представители частной клиники ранее срывали печати с дверей, установленные следствием, и продолжали профессиональную деятельность. Суть уголовного дела ранее также донесли до сведения главы СК Александра Бастрыкина. В итоге было принято решение о заваривании дверей.

Ранее сообщалось, что пациентке было 48 лет. Спустя двое суток после операции, находясь под наблюдением специалистов, она почувствовала резкое ухудшение состояния. В государственной клинике, куда ее срочно перевели, спасти жизнь женщины не смогли.

Фото: ЗАКС.Ру


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