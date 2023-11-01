Главу Петроградского района попросили взять "Печального ангела" на баланс

Депутат ЗакСа Борис Вишневский выяснил, что установленная на набережной Карповки скульптура в честь погибших от коронавируса медиков де-юре никому не принадлежит. "Печальный ангел", находящийся на своем месте менее трех лет, стал нуждаться в восстановительных работах.

"Сейчас он начал шататься (после многочисленных фотосессий), коллеги из музея Петербургских ангелов его укрепили, но они не имеют возможности постоянно заниматься его содержанием", - рассказал депутат в своем Telegram-канале.

По этой причине Вишневский официально обратился к главе Петроградского района Владимиру Омельницкому с тем, чтобы его администрация взяла арт-объект на баланс.

Автором "Печального ангела" стал петербургский художник Роман Шустров, скончавшийся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в мае 2020 года. Открытие скульптуры, сопровождавшееся скандалом, состоялось уже после его смерти.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру