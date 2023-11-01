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Главу Петроградского района попросили взять "Печального ангела" на баланс

фото ЗакС политика Главу Петроградского района попросили взять "Печального ангела" на баланс

Депутат ЗакСа Борис Вишневский выяснил, что установленная на набережной Карповки скульптура в честь погибших от коронавируса медиков де-юре никому не принадлежит. "Печальный ангел", находящийся на своем месте менее трех лет, стал нуждаться в восстановительных работах.

"Сейчас он начал шататься (после многочисленных фотосессий), коллеги из музея Петербургских ангелов его укрепили, но они не имеют возможности постоянно заниматься его содержанием", - рассказал депутат в своем Telegram-канале.

По этой причине Вишневский официально обратился к главе Петроградского района Владимиру Омельницкому с тем, чтобы его администрация взяла арт-объект на баланс.

Автором "Печального ангела" стал петербургский художник Роман Шустров, скончавшийся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в мае 2020 года. Открытие скульптуры, сопровождавшееся скандалом, состоялось уже после его смерти. 

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Омельницкий Владимир Владимирович




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