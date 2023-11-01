Упавшая штукатурка на Среднем проспекте В.О. приземлилась на иномарку

Кусок архитектурного декора с фасада дома по адресу Средний проспект В.О. 42/25 вечером 1 ноября упал на тротуар и припаркованный рядом Nissan, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Несколько небольших кусков декоративных элементов фасада приземлились на капот машины. От удара по лобовому стеклу пошли трещины.

Сотрудники коммунальной службы перегородили пешеходную зону ограничительной лентой, а владелица иномарки осталась дожидаться полицию. Коммунальные службы оперативно очистили тротуар, но следы осыпавшейся штукатурки остались.

Ранее суд в Петербурге взыскал с ЖКС компенсацию за падение штукатурки на авто в Центральном районе.





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