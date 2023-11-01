Суд в Петербурге арестовал фигуранта дела о демонстрации нацистской символики

В Петербурге Выборгский районный суд избрал меру пресечения фигуранту в рамках первого в истории города уголовного дела, возбужденного по статье о повторной демонстрации нацистской символики (ст. 282.4 УК). Андрея Разина отправили в следственный изолятор на срок до 23 декабря, о чем пишет объединенная пресс-служба городских судов.

В уголовном порядке 46-летнего Разина, известного в ультраправых кругах под прозвищем Чибис, стали преследовать после его выходки на спортивной площадке в конце июня. Оголившись по пояс, он, по версии следствия, продемонстрировал прохожим наколку в виде нацистской символики. После этого он сфотографировал свой торс и отправил изображение в Telegram-канал.

Следствие зафиксировало признание Разиным вины, однако на заседании по избранию меры пресечения он заявил обратное и попросил оставить его под подпиской о невыезде.

В апреле Чибиса привлекли к ответственности за аналогичное деяние по ст. 20.3 КоАП.

Фигурант имеет опыт реального заключения. В прошлом году он вышел из мест лишения свободы, отбыв срок за убийство майора милиции.

фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга (скриншот видео)