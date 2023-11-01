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Новости 19:03

Суд отказался заочно арестовывать Толоконникову* по новому делу

фото ЗакС политика Суд отказался заочно арестовывать Толоконникову* по новому делу

Бабушкинский суд Москвы отказал следствию и не стал заочно арестовывать феминистку и акционистку Надежду Толоконникову*, находящуюся в эмиграции. Об этом со ссылкой на источник пишет "Интерфакс".

Новое дело на бывшую участницу панк-группы Pussy Riot завели по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) из-за постов в социальных сетях. Она находится в розыске МВД.

В 2012 году Толоконникова* получила реальный срок по той же статье из-за акции в храме Христа Спасителя и в декабре следующего года была амнистирована.

*Минюст внес Надежду Толоконникову в единый реестр иноагентов

фото: вДудь (Юрий Дудь признан иноагентом) / YouTube (скриншот)


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