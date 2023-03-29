МВД объявило в розыск Толоконникову*

Министерство внутренних дел объявило в розыск акционистку и активистку Надежду Толоконникову*, информация об этом появилась в соответствующей базе ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Толоконниковой*.

В МВД не уточнили, в рамках какого уголовного дела объявили активистку в розыск. В начале марта юрист Павел Чиков* сообщал, что Следственный комитет возбудил против Толоконниковой* уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Причиной для этого послужили посты в соцсетях участницы Pussy Riot, о проведении проверки сообщалось в феврале прошлого года.

Ранее суд в Москве заочно арестовал акциониста Петра Верзилова*** по делу о публикации фейков о российских Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ).

*Минюст внес Надежду Толоконникову в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Павла Чикова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Петра Верзилова в единый реестр иноагентов

Фото: вДудь / YouTube (скриншот)