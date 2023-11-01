Минсельхоз предложил на полгода запретить экспорт твердых сортов пшеницы

Чиновники из Минсельхоза предложили ввести временный запрет на экспорт твердых сортов пшеницы. Проект соответствующего постановления опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

В министерстве хотят, чтобы мера действовала с 1 декабря по 31 мая.

Общественное обсуждение документа должно завершиться 15 ноября. Пояснительной записки к нему пока не опубликовано.

Ранее Минсельхоз предложил на тот же срок запретить вывоз из страны куриного мяса и яиц. Рост цен на обе позиции с начала года обогнал уровень инфляции.

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