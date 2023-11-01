Из-за тлеющих свалок в Пулково нарушителя оштрафовали по шести протоколам

Экоактивисты из движения "Зеленый фронт" получили ответ от природоохранной прокуратуры. Из письма следует, что их жалобы на тлеющие свалки рядом с аэропортом Пулково, поступающие уже не первый год, были услышаны.

В отношении нарушителя (ООО "СПЭК") были составлены протоколы по семи различным статьям, прдусматривающим штрафы. По всем административным делам компанию уже привлекли к ответственности.

С одной из тлеющих свалок 17 октября боролись силами областного ГКУ "Ленинградская противопожарная спасательная служба".

фото: Зеленый фронт