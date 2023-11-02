Активиста партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" арестовали на трое суток за неповиновение полиции

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на трое суток активиста незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Кирилла Травкина по статье о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), об этом 1 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В воскресенье, 29 октября, 19-летний Кирилл Травкин провел пикет на углу Малой Садовой и Невского проспекта, на котором раздавал листовки и стоял с флагом с символикой партии.

Молодого человека задержали правоохранители и доставили в отдел полиции. Установлено, что Травкин при задержании сопротивлялся.

Сам молодой человек вину не признал. По его словам, он посчитал действия полиции незаконными, поэтому попытался убежать.

Фото: ЗАКС.Ру