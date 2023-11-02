Прокуратура Москвы проверит высказывание Гурулева о несогласных с Путиным россиянах

Столичная прокуратура займется проверкой слов депутата Госдумы Андрея Гурулева ("Единая Россия") о несогласных с политическим курсом президента гражданах, следует из ответа Генпрокуратуры на запрос петербургского депутата Бориса Вишневского. Копию документа распространило региональное отделение партии "Яблоко" в своих соцсетях.

Как следует из полученного Вишневским ответа, его обращение рассмотрели и перенаправили для изучения в прокуратуру Москвы. "О принятом решении вам сообщат", — пообещали депутату в надзорном ведомстве.

В октябре Гурулев заявил в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", что 80% россиян "доверяют президенту". Прочих граждан парламентарий объявил "гнилью", которая "была бы если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена". Позже он уточнил, что имел в виду не всех оппозиционеров, а лишь противников СВО.

После этого Вишневский обратился к генпрокурору с просьбой провести проверку высказываний единоросса. Депутат усомнился в законности высказываний Гурулева и назвал их "бесчеловечными".

Фото: duma.gov.ru