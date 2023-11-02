За 10 месяцев в бюджет Петербурга поступило 944 миллиарда рублей

По состоянию на 1 ноября в бюджет Петербурга поступило 944 миллиарда рублей, что соответствует 90 % от годового плана, рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников. При этом собственные доходы казны (как налоговые, так и неналоговые) составили 911,1 миллиарда рублей.

По словам чиновника, 73 % от суммы собственных доходов пришлось на поступления от платежей по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций. В абсолютных цифрах речь идет о 664,5 миллиардах рублей.

"Отставание все также фиксируется только по налогу на прибыль организаций. Поступления по налогу на прибыль по основному кругу налогоплательщиков увеличились на 23 %. Снижение дают только бывшие участники КГН [консолидированной группы налогоплательщиков. — ЗАКС.Ру]", — написал вице-губернатор.

Поступления от налога на доходы физлиц выросли на 9 %, от специальных налоговых режимов для малых предприятий — на 10 %, от неналоговых доходов — на 18 %, а от имущественных налогов — на 20 %.

Расходы городского бюджета за прошедшие 10 месяцев составили 835 миллиардов рублей, что соответствует 70 % от плана.

К октябрю в казну Петербурга поступило почти 80 % от годового плана.

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