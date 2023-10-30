К октябрю в бюджет Петербурга поступило 4/5 от годового плана

За первые девять месяцев 2023 года бюджет Петербурга получил почти 80 % от запланированных за год поступлений, сообщили 30 октября в пресс-службе губернатора. Этот показатель оказался выше средних результатов за аналогичный период в предыдущие годы.

Согласно оперативным данным, к концу сентября в казну города поступило 825 миллиардов рублей, что соответствует 78,7 % от годового плана. При этом в предыдущие пять лет этот показатель составлял в среднем 71 % по итогам первых девяти месяцев.

На поступления из федерального бюджета в этом году пришлось 3,5 % доходов петербургской казны. Прочие 96,5 % обеспечили собственные налоговые и неналоговые доходы. При этом 88,8 % от общего объема собственных доходов города пришлось на средства от сбора налогов.

Что касается расходов бюджета, то за девять месяцев они были выполнены на 61,5 % от годового плана. В абсолютных цифрах речь идет о 735 миллиардах рублей, что превышает прошлогодние показатели на 151 миллиард. Темп роста расходов относительно прошлого года составил 26 %, отметили в Смольном.

Фото: ЗАКС.Ру