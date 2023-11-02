Дети участников СВО могут получить приоритетное право на зачисление в колледжи

Участники СВО и их дети могут получить приоритетное право на зачисление в колледжи и техникумы, сообщил 2 ноября первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он уточнил, что имеющиеся оценки абитуриентов при этом никакого значения иметь не будут.

Соответствующий проект разработала возглавляемая Турчаком рабочая группа по вопросам спецоперации. Документ представлен на рассмотрение Госдумы.

"Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы — их будут принимать в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения", — написал сенатор в своем канале в Telegram.

Турчак уточнил, что такие абитуриенты будут вынуждены проходить конкурс при поступлении. Однако при прочих равных приоритет предполагается отдавать именно участникам СВО и их детям.

В то же время дети погибших или получивших в ходе спецоперации тяжелые увечья военнослужащих и силовиков смогут поступать в кадетские и иные военные училища вне конкурса.

В конце июня в России был принят закон о введении квот для поступающих в вузы участников СВО.

Фото: ЗАКС.Ру