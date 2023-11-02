Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), 2 ноября документ появился на портале правовой информации.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Еще 18 октября в Государственной думе приняли в третьем чтении закон об отзыве ДВЗЯИ. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, такие меры принимаются в интересах обеспечения безопасности страны.

ДВЗЯИ был принят в 1996 году, но с тех пор так и не вступил в силу.

Фото: kremlin.ru