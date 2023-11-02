Главу МО "Пороховые" оштрафовали на 2 тысячи рублей за неисполнение требований прокуратуры

Красногвардейский районный суд Петербурга признал главу МО "Пороховые" Валерия Литвинова виновным в неисполнении требований прокуратуры (ст. 17.7 КоАП). Его привлекли к ответственности из-за отсутствия реакции муниципалов на разбитый асфальт в округе, сообщили в пресс-службе прокуратуры 2 ноября.

В ходе проверки надзорное ведомство обнаружило всевозможные ямы и выбоины, мешающие проезду транспорта на внутриквартальных территориях. Прокуратура обращалась к главе с требованием устранить нарушения, но Валерий Литвинов должным образом не рассмотрел обращение.

Отметим, протокол на главу МО "Пороховые" суд рассмотрел еще 26 октября. В Объединенной пресс-службе судов города сообщили ЗАКС.Ру, что Литвинова обязали выплатить 2 тысячи рублей. Максимальный штраф для должностных лиц по этой статье - 3 тысячи рублей или дисквалификация на 1 год.

Ранее по иску прокуратуры с МО "Константиновское" взыскали 70 тысяч рублей из-за травмы ребенка на детской площадке. Муниципалы не должным образом проследили за состоянием детского оборудования.

Константин Леньков / Фото Администрация Санкт-Петербурга