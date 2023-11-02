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Муниципал 12:54

Главу МО "Пороховые" оштрафовали на 2 тысячи рублей за неисполнение требований прокуратуры

фото ЗакС политика Главу МО "Пороховые" оштрафовали на 2 тысячи рублей за неисполнение требований прокуратуры

Красногвардейский районный суд Петербурга признал главу МО "Пороховые" Валерия Литвинова виновным в неисполнении требований прокуратуры (ст. 17.7 КоАП). Его привлекли к ответственности из-за отсутствия реакции муниципалов на разбитый асфальт в округе, сообщили в пресс-службе прокуратуры 2 ноября. 

В ходе проверки надзорное ведомство обнаружило всевозможные ямы и выбоины, мешающие проезду транспорта на внутриквартальных территориях. Прокуратура обращалась к главе с требованием устранить нарушения, но Валерий Литвинов должным образом не рассмотрел обращение. 

Отметим, протокол на главу МО "Пороховые" суд рассмотрел еще 26 октября. В Объединенной пресс-службе судов города сообщили ЗАКС.Ру, что Литвинова обязали выплатить 2 тысячи рублей. Максимальный штраф для должностных лиц по этой статье - 3 тысячи рублей или дисквалификация на 1 год. 

Ранее по иску прокуратуры с МО "Константиновское" взыскали 70 тысяч рублей из-за травмы ребенка на детской площадке. Муниципалы не должным образом проследили за состоянием детского оборудования. 

Константин Леньков / Фото Администрация Санкт-Петербурга


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