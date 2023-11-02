Baza: В Петербурге задержали программиста за пожертвование ФБК*

Сотрудники силовых ведомств задержали в Петербурге 25-летнего программиста по подозрению в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), сообщил 2 ноября Telegram-канал Baza. По информации издания, причиной послужили две тысячи рублей, переведенные на счета ФБК* в качестве пожертвования.

Горожанин был задержан в своем жилье при поддержке ФСБ. Согласно версии следствия, в августе 2021 года Антон З. перевел сторонникам политика Алексея Навального донат со своей банковской карты. В июне того года ФБК* был признан экстремистской организацией, решение вступило в законную силу как раз в августе.

Уголовное дело было возбуждено 30 октября. Наказание по вменяемой программисту статье предполагает среди прочего штраф до 700 тысяч рублей или же лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

После задержания петербуржца отпустили под обязательство о явке.

Ранее стало известно о поступлении в 2023 году в суды рекордного количества дел о финансировании экстремизма.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.