Голикова поручила усилить контроль за продажей вейпов

Роспотребнадзор и Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками должны усилить контроль за торговлей никотинсодержащей продукцией, включая вейпы, передает ТАСС со ссылкой на направленное в ведомства письмо вице-премьера Татьяны Голиковой. Среди прочего текст содержит поручение ежемесячно предоставлять в Госдуму отчет о принятых мерах по устранению нарушений.

Как сообщил информагентству глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, письмо Голиковой стало ответом на ранее отправленный запрос комитета. В обращении говорилось, что у себя в регионах депутаты отмечают факты неисполнения требований законодательства, в том числе в части выкладки торговцами никотинсодержащих жидкостей и устройств для их нагревания.

В своем обращении в правительство думский комитет предложил обязать Роспотребнадзор и Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками до 10-го числа каждого месяца представлять в парламент отчет о принимаемых мерах.

"Полагаем возможным поддержать указанное предложение", — говорится в представленном кабмином отзыве на инициативу.

Ранее в России ужесточили требования к торговле вейпами, в том числе запретив их продажу несовершеннолетним.

Фото: Правительство России / Telegram